Sky DE - Accostato a Napoli e Roma, Chiesa nella lista del Bayern! La valutazione dell'esterno

Spunta una nuova pretendente per Federico Chiesa, attaccante della Juventus accostato a Napoli e Roma. Il nazionale italiano è nella rosa dei candidati del Bayern Monaco.

La Juventus è disposta a prolungare il suo contratto oltre il 2025, ma l'esterno 26enne è concentrato sugli Europei. Una decisione definitiva verrà presa solo dopo il torneo in Germania. Un trasferimento in estate è possibile, perché Chiesa ha molte richieste. La valutazione del prezzo prevista in questa fase di mercato e tra i 30-40 milion di euro. A riferirlo su X è il giornalista di Sky Sport DE Florian Plettenberg.

🚨 🆕 News Federico #Chiesa | He’s also on the shortlist of FC Bayern!



Juventus, open to extend his contract beyond 2025. But the 26 y/o winger is focused on the Euros now. Decision after the tournament.



Understand: a transfer is possible in the summer as he has many… pic.twitter.com/gmFRaVC8R2