Sky Germania - Garnacho, si muove qualcosa? Il Man United ha individuato il sostituto

Florian Plettenberg, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sports Germania, parla via X del futuro di Garnacho: "Sappiamo che Chelsea e Manchester United restano in contatto per quanto riguarda il trasferimento di Christopher Nkunku, affare che porteranno avanti fino al giorno della scadenza del mercato. Questo anche perché una partenza di Alejandro Garnacho rimane ancora uno scenario possibile.

Nkunku è aperto al trasferimento. Un accordo con l'FC Bayern è (anche) ancora possibile, ma dipende da Mathys Tel, che potrebbe riconsiderare la sua decisione di restare al Bayern questa settimana. Ma Tel, al momento, non sta considerando un trasferimento al Chelsea".