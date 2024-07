Sky - Buongiorno-Napoli, contatti continui: si cerca accordo totale, le ultime

Il Napoli non si ferma a Rafa Marin, arriverà almeno un altro difensore centrale. La trattativa con Alessandro Buongiorno sta prendendo piede sempre di più e può entrare nelle battute finali da un momento all'altro. A riferirlo è Sky Sport.

Ci sono contatti continui con l’entourage del giocatore del Torino per cercare un accordo economico anche per quanto riguarda i diritti d’immagine e vari cavilli contrattuali che possono essere determinanti per la riuscita dell’operazione. Una volta che ci sarà un’intesa di massima con il difensore il Napoli andrà a parlare con il Torino che ha sempre tenuto il prezzo del cartellino molto alto.