Sky - Buongiorno, oggi nuovo incontro con l'agente: poi la chiusura col Torino

Anche quella di oggi sarà una giornata importantissima per definire il futuro di Alessandro Buongiorno. E' previsto un incontro tra il Napoli e l'agente del difensore del Torino come riferito dalla redazione di Sky Sport.

"Dopo l'avvicinamento delle ultime ore, il Napoli vuole arrivare alla fumata bianca per Alessandro Buongiorno e regalare un nuovo difensore ad Antonio Conte dopo Rafa Marin. Nella giornata di oggi è in programma un nuovo incontro tra il Napoli e l'agente del classe 1999, Giuseppe Riso. Si lavora per definire gli accordi economici e sulla durata del contratto. Il Napoli, intanto, si è avvicinato alle richieste del Torino: sul tavolo 35 milioni di euro per arrivare al capitano granata, reduce dall'esperienza a Euro2024 con l'Italia".