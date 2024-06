Sky - Conte aspetta 2-3 nuovi titolari, poi ha un'idea per la formazione

Ora che Conte è ufficiale, comincia il mercato. Il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno è intervenuto a Radio Marte

TuttoNapoli.net

Ora che Conte è ufficiale, comincia il mercato. Il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno è intervenuto a Radio Marte: "Le squadre di Conte sono fortemente riconoscibili per i principi di gioco: grande organizzazione, grande solidità, un calcio verticale che sa entusiasmare e che sa anche essere spettacolare, che è vincente. E credo che Conte consideri questa squadra già molto forte. Va sicuramente aggiustata, valorizzata. E tra le missioni che si è dato Conte c'è il recupero di molti calciatori, recupero che è quasi più importante del mercato.

Credo che la prossima stagione, non giocando le coppe, ci abitueremo nuovamente ai titolarissimi. Perché giocando solo ogni 7 giorni finisci col mettere in campo, più o meno, sempre la stessa squadra. Per 9-10/11. Quindi se ragioniamo sulla squadra titolare io più di 2-3 nomi nuovi non me li aspetto”.