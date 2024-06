Sky - Conte ha blindato Di Lorenzo e Kvara, sono tre gli obiettivi di mercato

Il Napoli deve assolutamente acquistare un difensore, un quinto di destra e un attaccante dopo l’uscita di Osimhen.





Il primo nome per sostituire il nigeriano è Lukaku, che è stato messo in cima alla lista da Conte. Per la difesa Conte vorrebbe Buongiorno, perché ha già giocato a tre ed è un giocatore che conosce già il campionato italiano. Ancora non ci sono stati contatti col il Torino, come ha raccontato il presidente Cairo. Poi c’è un quinto di destra, di fatto un vice Di Lorenzo, che Conte ha blindato insieme a Kvara. Conte ripartirà da loro due nonostante la querelle tra il Napoli e l’agente del capitano azzurro. A riferirlo è la redazione di Sky Sport.