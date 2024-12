Sky - Continuano i contatti Napoli-Cagliari: scambio prestiti per far giocare Caprile

Possibile scambio di portieri nel mercato di gennaio tra Napoli e Cagliari. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club azzurro potrebbe cedere in prestito Elia Caprile ai sardi e prendere Simone Scuffet in cambio, in modo da far giocare con continuità l'estremo difensore che nella passata stagione ha vestito la maglia dell'Empoli.

Scuffet potrebbe ritrovare in questo modo Alex Meret con il quale ha giocato insieme ai tempi dell'Udinese, rappresentando il ruolo di vice anche senza altre manifestazioni da giocare, mentre Caprile accetterebbe la destinazione, in modo da non trascorrere l'intera stagione ai margini, come vice di Meret, e tornare eventualmente con maggiori certezze dopo mesi importanti.