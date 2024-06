Sky, Di Marzio su Buongiorno: "Cairo aspetta l'Europeo, ma il Napoli ha l'apertura del giocatore"

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, ha parlato ai microfoni dell'emittente satellitare di Alessandro Buongiorno.

© foto di www.imagephotoagency.it

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, ha parlato ai microfoni dell'emittente satellitare di Alessandro Buongiorno, primo obiettivo del Napoli per la difesa: "Poco fa il presidente del Torino Cairo ha parlato, ha detto: ‘Non ha prezzo, non è sul mercato, vediamo come va l’Europeo'.

In realtà il Napoli sta lavorando per cercarlo di prenderlo, ha già la disponibilità e l’apertura del ragazzo. La vetrina dell’Europeo sarà importante anche per capire come potranno cambiare i valori dei giocatori azzurri”.