Sky - Distanza minima per Buongiorno: l’offerta del Napoli e la richiesta di Cairo

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato a Radio Marte di mercato con le ultime sul Napoli

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato a Radio Marte di mercato con le ultime sul Napoli: “Rafa Marin farà le visite mediche nei prossimi giorni. Per Buongiorno bisognerà aspettare un po'. La trattativa sta andando avanti ma non sarà velocissima. La richiesta complessiva del Torino è 40mln, 35 + 5 di bonus. L'offerta verbale del Napoli è 30 + 5 quindi credo che la distanza non sia tanta. Bisognerà continuare a parlare per poi trovare un punto di caduta.

Il giocatore credo sia ben disposto al trasferimento perché andrebbe a giocare in una squadra che, come minimo, avrà voglia di competere per la vittoria del campionato. Al momento credo che non ci sia un'alternativa a Buongiorno più avanti delle altre. Essendo il Napoli una grande società, se Buongiorno dovesse venir meno domani mattina, andrà a ripescare sui nomi venuti fuori in questo periodo".