Sky - Hasa, l'affare può coinvolgere anche il Bari e Dorval: lo scenario

Non solo il difensore centrale. Nel mercato di gennaio, ormai alle porte, il Napoli potrebbe battere anche un colpo in prospettiva in attacco: Luis Hasa, fantasista classe 2004 cresciuto nella Juventus e attualmente in forza al Lecce. Stando a quanto riferito da Sky Sport, il club azzurro starebbe lavorando con quello salentino anche su una contropartita tra Rafa Marin e Alessio Zerbin. Ma l'operazione potrebbe riguardare anche il Bari, specifica l'esperto di mercato dell'emittente Gianluca Di Marzio:

"Il giocatore sotto la guida di Marco Giampaolo non sta trovando troppo spazio, dunque il Napoli potrebbe approfittarne per accoglierlo nel proprio organico: gli azzurri, in seguito, decideranno se tenerlo in rosa o cederlo in prestito. Tra le possibili destinazioni figura il Bari, che lavorerebbe a un’operazione più ampia con Dorval".