Sky - Kvara non si muove a prescindere dal rinnovo: oggi contatti tra Manna e l’agente

Dopo il blitz in Germania, il Napoli continua a lavorare al rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Anche oggi, riferisce Sky Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna ha intensificato i contatti con l'agente del giocatore georgiano.

Le parti continuano a sondare il terreno per capire quali siano i margini sin da ora per il prolungamento contrattuale del classe 2001 in scadenza nel 2027. A prescindere dai discorsi relativi al rinnovo, Kvara non si muoverà da Napoli avendo un contratto che lo lega agli azzurri per altri tre anni.