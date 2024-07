Sky - Lukaku-Napoli, Osimhen blocca l’affare e il Milan può approfittarne: i dettagli

vedi letture

Ci sono stati dei contatti tra Conte e Lukaku quasi per tenerlo bloccato

La priorità del Milan è il centravanti. La trattativa per Joshua Zirkzee è in fase di stallo ed è per questo che i rossoneri continuano a tenere sotto osservazione Romelu Lukaku. E’ previsto un incontro con il Chelsea e con gli intermediari che si stanno occupando del futuro del belga.

L’ex attaccante della Roma è seguito però anche dal Napoli. Victor Osimhen è in partenza e la questione tempo è fondamentale, più per il Milan che per il Napoli. Fino a quando non si sblocca la cessione del nigeriano, riferisce Sky Sport, il club azzurro non può sferrare alcun attacco. Ci sono stati dei contatti tra Conte e Lukaku quasi per tenerlo bloccato, ma se il Milan dovesse accelerare il Napoli non avrebbe la possibilità di controbattere se non chiedere al belga del tempo.