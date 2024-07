Sky, Marchetti: "Osimhen-Chelsea? No, preferisce un altro club per la Champions"

vedi letture

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto a 'Marte Sport Live', trasmissione in onda su Radio Marte: "Questione Osimhen? La cessione si avvicina, bisogna però trovare l’accordo con il PSG con cui la trattativa è in stand by al momento. La soluzione andrà trovata necessariamente in questa sessione di mercato.Il Chelsea è una pista che non è diventata una vera strada perché Osimhen vuole giocare la Champions. Per la cessione del nigeriano potrebbero smuoversi le acque anche a fine mercato, stessa dinamica che lega il Chelsea a Lukaku. Il belga infatti aspetta solo Conte. Ricordiamo che per il nigeriano ci sarebbe anche la pista araba che però non scalda il cuore del calciatore. Unica possibilità che ha il gradimento del nigeriano è il PSG, che forte di questo ha il coltello dalla parte del manico nella trattativa col Napoli. Non c’è fretta di chiudere l’affare, comunque: le idee sono chiare, c’è da trovare l’accordo.

Gilmour e Brescianini? Rientrano nell’ottica del completamento della rosa, e possono concretizzarsi solo dopo l’addio di Lindstrom già perfezionato e quelli di Cajuste e Gaetano.Neres o Berardi? Bisogna capire se il Napoli ha intenzione di puntare su un calciatore dall’ingaggio importante come Gilmour o su un giocatore come Berardi. Di Lorenzo braccetto di destra impone nuovi acquisti sulla fascia? Bel quesito, difficile capire le intenzioni del Napoli e soprattutto come Conte deciderà di utilizzare il capitano. Se verrà utilizzato come centrale si può pensare all’ingresso di un esterno destro a tutta fascia che possa alternarsi a Mazzocchi”