Sky - Milan-Chelsea, nuovi contatti per Lukaku: fissato incontro con l’entourage

Nuovi contatti tra Milan e Chelsea per Romelu Lukaku. A riferirlo è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, nel corso di 'Calciomercato l'originale’.

I rapporti tra i due club sono molto buoni e i colloqui sono proseguiti per trovare una quadratura affinchè l’attaccante belga possa essere il nuovo centravanti rossonero. E’ stato anche programmato un vertice con l’entourage del calciatore ed è un segnale di come il Milan non stia ad aspettare Zirkzee ma voglia cercare di andare avanti anche su altre soluzioni, come quella di Lukaku.