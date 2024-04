Sky - Non solo Italiano: se il Milan non proseguirà con Pioli, ADL ci proverà seriamente

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare delle idee del Napoli per l’allenatore del prossimo anno

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare delle idee del Napoli per l’allenatore del prossimo anno: “C’è la pista Italiano, ma se il Milan non dovesse proseguire con Pioli, ADL farebbe seriamente un tentativo. Si continua a fare il nome di Conte, sondato già in autunno, ma bisognerebbe capire che garanzie tecniche potrebbe dargli ed il nome in questo momento è sfumato”.