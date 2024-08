Sky - Osimhen, l'Al-Ahli spera: non c'è accordo col Chelsea che offre ingaggio basso

Come riferito da Sky Sport, il Napoli spera di poter chiudere l'operazione con l'Ah-Ahli. Intanto, entra nel vivo la trattativa per l'attaccante. A breve è previsto un incontro a Roma tra Roberto Calenda, agente di Osimhen, e il direttore sportivo dell'Al-Ahli.

Il club saudita ha offerto all'attaccante nigeriano 30 milioni di euro all'anno per quattro anni. Se Osimhen accetterà la proposta, le due società cercheranno l'intesa sulle cifre. Probabile la richiesta di una clausola rescissoria. Intanto, l'offerta fatta dal Chelsea per l'ingaggio del giocatore al momento è bassa. Per questo non c'è intesa con il club inglese ad oggi.