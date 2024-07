Sky - Osimhen sintonizzato sul progetto Conte: può essere un nuovo rinforzo

Ultime sul futuro di Victor Osimhen, a riferirle è la redazione di Sky Sport. Osimhen non ha ancora ricevuto le offerte che si aspettava e potrebbe restare al Napoli. L'attaccante nigeriano non avrebbe accettato proposte, finora dalla Premier League non sono ancora arrivate.

Dai i primi giorni di test in ritiro a Dimaro sembra che Osimhen sia un giocatore totalmente sintonizzato con il nuovo progetto del Napoli di Antonio Conte, potrebbe essere a tutti gli effetti un nuovo rinforzo per gli azzurri.