Sky - Più Adeyemi che Garnacho: la strategia per anticipare il Chelsea

vedi letture

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli ha cambiato il suo primo obiettivo in questa sessione di mercato: Karim Adeyemi del Borussia Dortmund è ora in cima alla lista, superando Alejandro Garnacho del Manchester United. La scelta è legata ai costi più contenuti del tedesco rispetto all'argentino, che risulta fuori portata per le possibilità economiche del club azzurro.

Il Napoli aveva sondato il terreno per Garnacho, ma lo United ha mantenuto una valutazione di 70 milioni di euro, ritenuta eccessiva. Per questo, gli azzurri hanno deciso di virare su Adeyemi, che potrebbe essere bloccato con un’offerta da 50 milioni di euro e rappresentare il possibile erede di Kvaratskhelia.

Decisivo potrebbe essere il lavoro di Antonio Conte, in contatto diretto con Adeyemi per cercare di convincerlo ad accettare il progetto Napoli. Tuttavia, la concorrenza del Chelsea complica i piani: il club inglese è fortemente interessato al giocatore. Intanto, il Borussia Dortmund continua a chiedere 52 milioni di euro per lasciar partire l’attaccante. Il Napoli spera di ottenere presto il sì del calciatore per chiudere l’affare.