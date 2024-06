Sky - Pronta accelerata per Spinazzola e Buongiorno: il Napoli vuole chiudere presto

Giovanni Di Lorenzo resterà a Napoli e le incomprensioni con la società saranno chiarite in maniera definitiva e ufficiale. Per quanto riguarda il mercato in entrata il club azzurro conta nei prossimi giorni di accelerare sia su Alessandro Buongiorno che su Leonardo Spinazzola. Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, sono queste le prossime due mosse che il Napoli vuole portare avanti per garantire ad Antonio Conte presto altri due rinforzi.

Il laterale svincoalto, nonostante sia stato frenato da diversi problemi fisici, è stato uno dei protagonisti della stagione della Roma: per lui 36 presenze fra campionato, Europa League e Coppa Italia, in cui ha realizzato 1 gol e 4 assist. Spinazzola è stato anche uno dei protagonisti della cavalcata europea della Roma, terminata in semifinale contro il Bayer Leverkusen, prendendo parte a 10 match in cui è riuscito a fornire 1 assist.