Sky - Rinnovo Kvara, continuano i contatti tra Manna e l'agente: le ultime

Il Napoli è al lavoro per prolungare un contratto in scadenza attualmente a giugno 2027, ovviamente con il meritato adeguamento d'ingaggio.

Khvicha Kvaratskhelia rimane a Napoli. Non lo diciamo noi, l'ha dichiarato Antonio Conte nella sua conferenza stampa di presentazione, facendo capire che l'esterno offensivo georgiano rappresenta un intoccabile e sarà uno dei perni sui quali si fonderà la sua era in azzurro.

E così il Napoli è al lavoro per prolungare un contratto in scadenza attualmente a giugno 2027, ovviamente con il meritato adeguamento d'ingaggio. Stando a quanto riferito da Sky Sport, continuano i contatti tra il direttore sportivo Giovanni Manna e l'agente Mamuka Jugeli per arrivare a una quadra definitiva.