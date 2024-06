Sky - Rinnovo Kvara, domani blitz in Germania di ADL e Manna: i dettagli

Nel corso di 'Calciomercato l'originale', il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha riferito le ultime sul prolungamento di contratto di Khvicha Kvaratskhelia: "Il Napoli dalle parole passa ai fatti su Kvara, domani è in programma un blitz del presidente De Laurentiis e del ds Manna in Germania per andare a trattare il rinnovo di contratto con il giocatore e il suo procuratore".

Dall'annuncio in conferenza stampa, dunque, ai fatti con il blitz per sbloccare il rinnovo del georgiano dopo il caso sollevato dall'agente e del papà del georgiano, reduce da gol, vittoria e qualificazione storica agli ottavi con la propria nazionale.