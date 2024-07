Sky - Spinazzola-Napoli, giornata chiave: oggi nuovo incontro per chiudere

Il Napoli ha individuato in Leonardo Spinazzola un obiettivo per la fascia sinistra. L'ex Juventus e Atalanta si è svincolato dalla Roma ed è libero quindi a parametro zero. Nelle prossime ore, stando a quanto riferito dall'esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, ci sarà un nuovo incontro tra le parti che sarà decisivo ai fini della trattativa.

Il Napoli ha la corsia preferenziale assoluta su Leonardo Spinazzola e la dirigenza vuole chiudere il prima possibile per regalare da subito un rinforzo ad Antonio Conte. Già quella di oggi potrebbe essere una giornata decisiva per i nuovi colloqui che si terranno, l'esterno giallorosso approderebbe in azzurro legandosi con un contratto biennale fino al 2026, sui dettagli bisogna ancora trattare. La giornata di oggi sarà importante dal punto di vista del mercato, si terrà anche un incontro per Alessandro Buongiorno al fine di cercare l'accordo sull'ingaggio.