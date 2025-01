Ultim'ora Sky - Stallo Garnacho, nuovi contatti per Adeyemi: Conte in campo per il 'sì' definitivo

Il Napoli è attivamente impegnato a cercare un rinforzo per l'esterno d'attacco, in seguito alla partenza di Kvaratskhelia. Dopo aver messo in stand-by la trattativa per Alejandro Garnacho, il club ha deciso di puntare su Karim Adeyemi, attaccante del Borussia Dortmund. Oggi sono previsti nuovi contatti per cercare di ottenere il consenso totale del giovane giocatore, classe 2002, che potrebbe presto confrontarsi con Antonio Conte. Questo passo sarebbe fondamentale per concretizzare l'operazione con il club tedesco.

Per quanto riguarda Garnacho, le negoziazioni tra Napoli e Manchester United rimangono ferme. Il club partenopeo non ha intenzione di aumentare ulteriormente la propria offerta, mantenendo la situazione in stand-by finché i Red Devils non decidano di abbassare le loro richieste. Nonostante il giocatore abbia già accettato il trasferimento, lo United continua a tenere alta la forbice rispetto alla proposta azzurra.