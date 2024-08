Sky - Subito un giocatore offensivo in più: arriva Neres se il Chelsea non molla Lukaku

Ferragosto di mercato per il Napoli che sta giocando su più tavoli per accontentare Conte prima dell'inizio del campionato. Il ds Manna si trova a Londra, ma non ha ancora ricevuto l'ok dal Chelsea per la chiusura dell'affare Lukaku a una cifra vicina ai 30 milioni di euro offerti. Se nelle prossime ore non arriveranno segnali diversi da parte dei blues, il Napoli - riferisce il sito di Sky Sport - andrà poi a formalizzare l'arrivo di David Neres per 28 milioni di euro bonus inclusi.

Tra Napoli e Benfica c'è una bozza d'intesa che gli azzurri finalizzeranno se non riusciranno a chiudere per Lukaku alle proprie condizioni. In caso contrario, la priorità è l'arrivo dell'attaccante belga. I due non sono alternative ed il Napoli ha le idee chiare: vuole acquistare subito un giocatore offensivo da mettere a disposizione di Conte a prescindere dalle uscite.