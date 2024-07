Sky - Tutto fermo sul fronte Osimhen: i tempi per la cessione possono allungarsi

Potrebbe volerci ancora del tempo per la cessione di Victor Osimhen.

Potrebbe volerci ancora del tempo per la cessione di Victor Osimhen. Per il giocatore l’ipotesi Arabia Saudita non è una priorità, potrebbe diventarlo nel caso in cui dalla Premier League nessun club affondasse il colpo in maniera concreta. Manchester United e Arsenal sono le due squadre inglesi più interessate.

Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, nel corso di 'Calciomercato l'originale’, il discorso relativo all’addio del nigeriano potrebbe durare anche a lungo. Il Milan ha dalla sua il fattore temporale, perchè il Napoli deve cedere Osimhen per prendere Romelu Lukaku a differenza dei rossoneri.