Sky - Urgenza difensore: Danilo complicato, ma il Napoli ha un asso nella manica

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Danilo è un'opzione concreta, ma si tratta di un'operazione complicata, anche se non difficilissima, anche pensando all'interesse della Juventus per Raspadori. Un affare che si può fare. Non è semplice. Sullo sfondo resta Luiz Felipe.

Danilo fa al caso del Napoli. Raspadori può rappresentare una pedina di scambio, un elemento che può favorire la trattativa, ma c'è da capire che la valutazione che ne fa il Napoli. Ci sono tanti aspetti da definire, ma c'è anche un'urgenza evidente del Napoli di mettere a disposizione di Conte un centrale con determinate caratteristiche, con caratteristiche diverse rispetto a Juan Jesus, più da marcatore".