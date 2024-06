Sky UK - Il Chelsea di Lukaku deve vendere prima del 30 giugno per questioni di bilancio

In Premier League negli ultimi anni le regole finanziarie si sono fatte più stringenti.

In Premier League negli ultimi anni le regole finanziarie si sono fatte più stringenti, tant'è vero che nell'ultimo campionato diversi club sono stati puniti con dei punti di penalizzazione in classifica. Per questo adesso ogni società ci sta facendo maggiore attenzione, per non incorrere in sanzioni.

Stando a quanto riferito da Sky Sports UK, entro la fine di questo mese, quindi prima del 1° luglio, ci sono sei compagini in Premier League che dovranno operare delle cessioni per ripulire il bilancio: Aston Villa, Newcastle, Everton, Nottingham Forest, Leicester City e anche quel Chelsea in cui gioca Romelu Lukaku, il preferito di Antonio Conte per il dopo-Osimhen.