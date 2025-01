Sportitalia - Dorgu, l'agente è a Manchester: si scalda la pista United

vedi letture

Patrick Dorgu al Manchester United, la vicenda si scalda. Le ultime arrivano dal giornalista Sportitalia Gianluigi Longari: "L’agente di Dorgu si trova a Manchester, mentre Corvino intanto è partito per Milano. Si scalda la pista Manchester United per l’esterno del Lecce come anticipato da The Athletic".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).