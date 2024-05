TG1 a sorpresa - Ranieri potrebbe tornare a Napoli: situazione col Cagliari da valutare

Continua il casting in casa Napoli per il nuovo allenatore. Come riferito dalla Rai, gli azzurri starebbero sondando il terreno per Claudio Ranieri

Continua il casting in casa Napoli per quanto riguarda l'uomo che siederà sulla panchina la prossima stagione. Stando a quanto riferito dal servizio di Rai 1 andato in onda nel corso del Telegiornale delle ore 20.00, gli azzurri starebbero sondando il terreno anche per Claudio Ranieri. Dopo l'impresa salvezza conquistata proprio ieri, per il tecnico romano si prospetta la possibilità di un clamoroso ritorno ai piedi del Vesuvio dopo oltre trenta anni.

Infatti la situazione contrattuale tra Ranieri e il Cagliari non è ancora definita: il mister deve ancora prendere una decisione nonostante ci sia la piena apertura da parte della società. Il patron rossoblu Tommaso Giulini ne aveva parlato dopo la vittoria che è valsa la permanenza in Serie A: "Ranieri è il nostro condottiero e lo rimarrà finché lo sentirà dentro. Gli ho detto che con lui il contratto non esiste, finché lui avrà ancora dentro il fuoco per continuare ad allenare resterà qui".

Lo stesso Claudio Ranieri aveva chiarito la sua posizione nel post-partita col Sassuolo: "Se resto? Sono in tanti a farmi questa domanda, e da tanto tempo. Io ho un altro anno di contratto e col presidente Giulini non c'è problema se voglio restare più a lungo, ora lasciatemi godere, potete capire che la testa è in subbuglio. Lasciatemi tranquillo. Ma so che voi giornalisti fate solo il vostro lavoro".

Ecco quanto riferito durante la trasmissione del TG1 "E’ c’è chi sogna l’ennesima impresa firmata da Claudio Ranieri, che dopo aver regalato la salvezza al Cagliari, ultima di un curriculum stellare potrebbe tornare al Napoli che valuta anche Gasperini e Conte”.