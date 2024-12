The Athletic - Nome nuovo per la difesa: Napoli su Maguire!

vedi letture

Il Napoli è interessato a Harry Maguire: lo riporta The Athletic, che spiega come il difensore centrale del Manchester United e dell'Inghilterra sia seguito anche dai partenopei nell'ottica di sostituire Alessandro Buongiorno, infortunato. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Galatasaray, che sta monitorando la situazione per capire a quali condizioni potrebbe lasciare l'Inghilterra a gennaio.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).