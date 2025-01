The Telegraph - Garnacho preferirebbe il Chelsea al Napoli: il motivo

Il Chelsea sta pianificando un'offerta iniziale per Alejandro Garnacho, talento argentino del Manchester United, e secondo il tabloid inglese 'The Telegraph' potrebbe avere campo libero per l'ingaggio dell'esterno, visto l'interesse parallelo del Napoli verso altri obiettivi di mercato. Inizialmente, sia il Chelsea che il Napoli avevano mostrato interesse per Garnacho. Tuttavia, il club partenopeo sembra ora concentrato sull'ingaggio di Karim Adeyemi, attaccante del Borussia Dortmund, con cui sono in corso trattative avanzate. Se il Napoli riuscisse a chiudere per Adeyemi, il Chelsea potrebbe rimanere l'unico club in corsa per Garnacho.

Il Chelsea ha già avviato i contatti per sondare la disponibilità del giocatore e valuta un'offerta ufficiale nelle prossime ore. Nonostante alcune preoccupazioni iniziali sul temperamento di Garnacho, i Blues sembrano pronti a formalizzare il proprio interesse.Il Manchester United, dal canto suo, non intende svendere il giocatore: la valutazione supera i 50 milioni di sterline e il club è contrario a includere contropartite tecniche che non siano gradite. Tuttavia, all'esterno di Old Trafford si fa strada l'idea che Garnacho possa lasciare lo United entro la chiusura del mercato invernale, con il Chelsea come destinazione più probabile.

Se l'operazione dovesse arenarsi per divergenze economiche, i Blues potrebbero rivolgersi ad altri profili, tra cui Jamie Bynoe-Gittens del Borussia Dortmund e Mathys Tel del Bayern Monaco. Va sottolineato che, tra Chelsea e Napoli, Garnacho - si legge - sembrerebbe preferire un trasferimento allo Stamford Bridge, dove gioca già il connazionale Enzo Fernández. La mossa del Chelsea per l'argentino è dettata dalla necessità di rafforzare le opzioni offensive, in particolare sulla fascia sinistra.