The Telegraph - Il Chelsea vuole fare Osimhen con Omorodion in attacco

Doppio colpo in attacco? Il Chelsea, secondo The Telegraph, non ha escluso di aggiungere alla rosa della squadra di Enzo Maresca sia Omorodion che la stella del Napoli Victor Osimhen. Il Chelsea, si legge, vorrebbe riuscirci se riusciranno a trovare le giuste offerte per i giocatori.