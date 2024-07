Tmw - Ancora nessuna offerta per Mario Rui, ADL lo cede in saldo: la richiesta

Nonostante altri due anni di contratto, il terzino sinistro classe '91 è fuori dal nuovo progetto tecnico firmato Antonio Conte.

Mario Rui lascerà il Napoli in questa finestra di calciomercato. Nonostante altri due anni di contratto, il terzino sinistro classe '91 è fuori dal nuovo progetto tecnico firmato Antonio Conte e lo stesso calciatore portoghese considera conclusa la sua avventura alle falde del Vesuvio. A 33 anni il calciatore lusitano vorrebbe tornare a casa: il suo nome è già stato proposto alle tre big portoghesi, ma al momento non scalda nessuna società tra Porto, Sporting CP e Benfica.

Nonostante ciò, club ed entourage continuano a lavorare alla sua cessione e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, pur di favorire la sua uscita, chiede solo un indennizzo di 1-2 milioni di euro. A riferirlo è Tuttomercatoweb.

In tutto questo nella giornata di ieri ha svolto e superato le visite mediche Leonardo Spinazzola, calciatore svincolato che nella rosa del Napoli prenderà proprio il posto di Mario Rui: "Non ha avuto molta continuità nello scorso campionato, ma quando viene chiamato in causa dà sempre il suo apporto - ha detto nelle scorse ore l'ex Napoli Roberto Policano proprio su Spinazzola -. Ha ottima corsa, facilità di dribbling e può essere impiegato sulle due fasce. È un buon innesto. SI giocherà la maglia da titolare col Olivera".