Tmw, Ceccarini: "Raspadori via a gennaio? Serve grande offerta, ecco le mosse del Napoli"

Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com, ha rilasciato un’intervista a Radio Marte: "Bagarre per Osimhen già a gennaio? Resterà in Turchia fino a giugno, il Galatasaray vuole finire la stagione con lui. Difficile che cambi squadra a campionato in corso: non vedo situazioni diverse all'orizzonte, anche se nel calcio mai dire mai...

In entrata sembrava che il Napoli volesse acquistare, sull’onda di quanto cercato ad agosto, un esterno come Dorgu, ma ora è più un'idea in prospettiva e da rimandare al prossimo campionato. Invece è possibile che il Napoli provi ad acquistare un difensore più affidabile alle spalle della coppia Rrhamani-Buongiorno. Folorunsho è nei radar della Lazio ma è pur vero che squadra di Marco Baroni sta facendo benissimo ed ha l'organico al completo. Continuano a tenere in considerazione il giocatore del Napoli, ma non è considerato un 'esigenza”.

Raspadori sul mercato? Serve una grande offerta per convincere il Napoli a cederlo, vedremo se arriverà. Nel caso gli azzurri potrebbero andare su Bonny, un profilo seguito e che è molto gradito alla dirigenza azzurra".