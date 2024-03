Tmw - Clamoroso Sudakov: offerta choc del Napoli a gennaio prima di Traore

Georgiy Sudakov al Napoli? A gennaio il club di De Laurentiis ci ha provato, prima del rinnovo di contratto

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Georgiy Sudakov al Napoli? A gennaio il club di De Laurentiis ci ha provato, prima del rinnovo di contratto. Ne parla Tuttomercatoweb. Prima che ci fosse l'approdo di Traoré, di ritorno in Italia dopo l'esperienza al Bournemouth, il Napoli aveva offerto 40 milioni per lui. Offerta rispedita al mittente proprio per i motivi sopra detti: un rinnovo in dirittura d'arrivo e l'intenzione di potere aspettare proposte ancora maggiori.