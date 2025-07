Ngonge a un passo dal Torino: affare slegato da Milinkovic-Savic

Non solo mercato in entrata. Già diverse anche le uscite per il Napoli. Un altro giocatore pronto a salutare è Cyril Ngonge. L'edizione torinese del quotidiano La Repubblica scrive della trattativa del club granata per l'attaccante del Napoli: "Torino e Napoli hanno trovato l'accordo per il suo passaggio in granata, un'operazione che è stata gestita separatamente rispetto alla trattativa che potrebbe portare il portiere Milinkovic all'ombra del Vesuvio, un negoziato che però pare essersi fermato proprio quando ormai si era ad un passo dal traguardo.

Nella vicenda Ngonge, è stata invece decisiva la volontà dell'esterno belga di ritrovare sulla propria strada Baroni, l'allenatore che lo lanciò un paio d'anni fa ai tempi del Verona: al Napoli (che nel gennaio 2024 per averlo sborsò diciotto milioni più bonus) andranno circa otto milioni di euro", scrive il quotidiano.