Tmw - Colloqui privati Hermoso-Conte: ci sono ancora due ostacoli

Il centrale spagnolo è entrato nell'ultima settimana di contratto con i Colchoneros, da diverso tempo il Napoli lo corteggia

Il Napoli sta già lavorando alla nuova squadra da affidare a mister Antonio Conte e, in attesa di sbrogliare i casi Di Lorenzo, Kvaratskhelia e Osimhen, il primo reparto oggetto di interventi sembra proprio essere la difesa, pronta a passare a tre con Conte.

Ci si appresta alla rivoluzione in difesa e due dei principali obiettivi portano a Madrid. Dal Real sta arrivando Rafa Marin, nell'ultima stagione in prestito all'Alaves e a un passo dagli azzurri per un'operazione da circa 11 milioni di euro con i Blancos che però si mantengono il diritto di riacquisto per 25.

Dall'Atletico invece continua ad avvicinarsi Mario Hermoso. Il centrale spagnolo è entrato nell'ultima settimana di contratto con i Colchoneros, da diverso tempo il Napoli lo corteggia, con l'aiuto speciale di Conte con cui ha già avuto dei colloqui privati: l'ostacolo più difficile da superare rimangono le commissioni, oltre a qualche dettaglio sull'ingaggio.

Ultima ma non ultima, la soluzione italiana. Conte ha individuato in Alessandro Buongiorno l'uomo giusto su cui costruire la sua prossima difesa, ma c'è un problema. Il Torino ha già fatto sapere che per meno di 45 milioni di euro Buongiorno non parte: una cifra tutt'altro che banale e alla quale il Napoli sembra non essere disposto a voler arrivare. A scriverlo è TMW.