Tmw - Doué è il nuovo obiettivo per l'attacco: il Rennes spara alto, le cifre

È molto probabile che il Napoli dovrà cercare un attaccante per la prossima stagione, poiché Victor Osimhen è in uscita. Oltre ai profili di Romelu Lukaku e Artem Dovbyk che sono i principali indiziati finora, e su cui si continua a lavorare, spunta un nuovo nome. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, gli azzurri hanno messo nel mirino Desire Doué.

L'attaccante francese è attualmente in forza al Rennes, che però ha richieste molto alte: il club di Ligue 1 valuta il suo gioiellino almeno 30 milioni di euro, bonus esclusi. Il Napoli però non si fa scoraggiare dalle richieste alte: il giocatore piace molto perché giovanissimo (è un 2005), di prospettiva e offre la possibilità di creare una plusvalenza adeguata nel corso degli anni.