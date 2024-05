Tmw - Gasperini-Napoli, contatti recenti: tecnico molto allettato dal progetto

Gasperini-Napoli, settimana decisiva. Dopo la finale di Dublino il confronto con Percassi

Gasperini-Napoli, settimana decisiva. Dopo la finale di Dublino il confronto con Percassi. Questa la notizia rilanciata dal portale Tuttomercatoweb, che spiega come la prima scelta della società, del presidente De Laurentiis e del direttore sportivo Manna è l'allenatore dell'Atalanta che fin da subito ha recepito positivamente questo interesse.

Le parti in queste ultime settimane si sono confrontate, anche recentemente, e Gasperini è molto allettato dalla possibilità di rilanciare il progetto Napoli dopo questa stagione sciagurata. Ecco perché sabato pomeriggio, subito dopo la vittoria contro il Lecce che ha permesso all'Atalanta di staccare il pass per la prossima Champions League, alla domanda sul suo futuro l'allenatore dell'Atalanta ha risposto così: "Per me la differenza è la sfida, di quanto sei credibile nelle scelte e nelle valutazioni, ma soprattutto la sfida. La Champions conquistata è straordinaria, ma per me è sempre più importante la sfida, capiremo tutto dopo la finale".

Il Napoli attende fiducioso l'evolversi degli eventi, consapevole del fatto che questa settimana in un senso o nell'altro sarà decisiva. Tra giovedì e venerdì Gasperini darà una risposta sul suo futuro: se sarà addio, inizierà subito dopo la sua avventura col Napoli, club con cui ha già trovato un accordo di durata triennale.