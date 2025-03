Tmw - Gli occhi del Napoli su Karetsas del Genk: la richiesta è già alta

Il Genk vuole più di 15 milioni di euro per Kostantinos Karetsas, centrocampista offensivo classe 2007, uno dei migliori giovani della scena internazionale. Nelle scorse settimane ha scelto di utilizzare il passaporto greco per giocare con la Nazionale, sebbene il Belgio avesse cercato in ogni modo di avere la sua preferenza.

In compenso ci sta pensando il Napoli. Sarebbe un profilo di altissimo livello soprattutto per il futuro, perché con ampi margini di miglioramento, anche se il prezzo non è certo di saldo. Nelle ultime settimane anche il Manchester United e il Liverpool lo hanno visionato, oltre al Newcastle. Per anticipare la concorrenza bisogna muoversi con un discreto anticipo.

L'anno scorso Karetsas aveva stupito con il Jong Genk in Challenger League. Quest'anno lo ha fatto nella Jupiler, la prima divisione belga, dove sta giocando spesso da titolare (14 volte in 30 presenze), mettendo a referto 2 gol e 4 assis