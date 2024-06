Tmw - Juve-Chiesa, rinnovo dopo l'Europeo: Napoli e Roma alla finestra, la valutazione

Il futuro di Federico Chiesa è ancora tutto da scrivere.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro di Federico Chiesa è ancora tutto da scrivere. Il numero 7 della Juventus è attualmente impegnato (e concentrato) nella spedizione azzurra in Germania per Euro2024 e così sarà fino al termine dell'avventura degli uomini di Spalletti, augurandosi che questa possa esserci il più tardi possibile.

A quel punto, si potrà iniziare a delineare in modo più specifico il destino del classe '97. Da oramai diverse settimane il suo futuro è argomento di discussione, con Napoli e Roma che osservano interessate eventuali sviluppi di mercato pronte a fare la propria mossa. Tutto o quasi, però, resta legato al possibile prolungamento del giocatore con la Juventus, con l'attuale contratto che ha la scadenza fissata nel giugno del 2025.

Secondo le ultime raccolte da Tuttomercatoweb, la Juventus proporrà al giocatore il rinnovo solo ad Europeo concluso. In ballo c'è la durata del prolungamento, con le ipotesi che portano al rinnovo-ponte fino al 2026 o ad una scadenza più lontana. Ma pure le questioni economiche, con le parti che restano distanti nelle rispettive valutazioni. Dovesse a quel punto arrivare la fumata nera, Chiesa finirebbe sul mercato (per non perderlo a zero in seguito). Ma il suo destino potrebbe a prescindere essere lontano dalla Continassa: con un'offerta da 30 milioni cash, infatti, il management bianconero potrebbe dare il via libera alla sua cessione. Ancora qualche settimana di attesa dunque, poi la Juventus, Federico Chiesa, il Napoli e la Roma potranno fare maggiore chiarezza sulla situazione.