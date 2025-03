Tmw - Manna non si ferma per il sostituto di Kvara: strategia per Zhegrova e non solo

Il casting per il giocatore che a luglio dovrà sostituire in tutto e per tutto Kvara va avanti, anche perché il club azzurro non vuole assolutamente sbagliare una scelta che sarà fondamentale per il futuro. Lo scrive il direttore di Tuttomercatoweb.com ed esperto di mercato, Niccolò Ceccarini: "E quindi ecco che Manna sta facendo valutazioni su tante opzioni. Garnacho, Adeyemi e Talbi sono nomi su cui da tempo vengono fatte riflessioni.

Però nella lista sono entrati o ritornati anche giocatori seguiti nel recente passato. Il primo è sicuramente Zhegrova, che già a gennaio era stato cercato. Il Lille non ha mai però aperto alla cessione nonostante la volontà dell‘esterno kossovaro di prendere in considerazione l’ipotesi Napoli. Di certo non rinnoverà (il suo contratto scade nel giugno 2026) e il club azzurro è pronto a studiare una strategia per l’estate. L’altro è Lang del Psv per il quale però a gennaio non è stato trovato un accordo con il club olandese".