Tmw - Meret resta: prossima settimana incontro con gli agenti per il rinnovo

vedi letture

Settimana prossima ci sarà un incontro fra il Napoli e gli agenti di Alex Meret per la questione riguardante il rinnovo contrattuale

Settimana prossima ci sarà un incontro fra il Napoli e gli agenti di Alex Meret per la questione riguardante il rinnovo contrattuale. L'attuale scadenza è al 30 giugno del 2025 e c'è l'intenzione, da parte del portiere, di restare in Campania.

Nei giorni scorsi Federico Pastorello, agente di Meret, aveva spiegato la situazione. “Da quando è arrivato Conte sembra che tutti vogliano rimanere. Mister Conte è una garanzia di successo, chiaramente i giocatori che erano incerti o mezzi e mezzi dopo una stagione difficile, con l’arrivo di un allenatore così importante si è ritrovato un po’ l’entusiasmo e lo spirito. Alex sarà contento di rimanere. Il rinnovo? Sarà un passaggio obbligato avendo lui il contratto in scadenza e non volendo noi arrivarci. Il Napoli ha fatto un investimento quattro anni fa, lui sta bene a Napoli, ci metteremo a tavolino con il club per discutere. Sono convinto troveremo una soluzione”.