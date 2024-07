Tmw - Napoli-Buongiorno, domattina sarà a Roma per le visite e la firma

vedi letture

Il Napoli ha accontentato Antonio Conte trovando l'intesa negli scorsi giorni con il Torino per il difensore granata.

Alessandro Buongiorno domattina sarà a Roma. Prima le visite mediche di rito, poi la firma in Filmauro, cioè il quartier generale nella Capitale di Aurelio De Laurentiis. Una trattativa che era già delineata alla fine della settimana scorsa, quando Napoli e Torino si sono incontrati e hanno, di fatto, trovato l'accordo per il trasferimento del difensore che un anno fa aveva rifiutato l'Atalanta per rimanere un altro anno in granata. A riferirlo è Tuttomercatoweb.

Il Napoli ha accontentato Antonio Conte trovando l'intesa negli scorsi giorni con il Torino per il difensore granata: 40 milioni più altri 5 di bonus per il ritorno in Champions League la prossima stagione, quinquennale da 2,5 milioni al giocatore. Sarà quindi il secondo giocatore più pagato dell'era ADL dietro Osimhen, il difensore più costoso. Fissata anche la clausola rescissoria, ad 70 milioni, valida dal 2027 ma solo per l'estero.

Il classe 1999 nella giornata di ieri ha salutato compagni e staff, ha preso le ultime cose e poi si è mostrato disponibile con i pochi curiosi all'esterno del centro sportivo. "Ti vogliamo bene e torna quando vuoi, anche Lentini è tornato al Toro" la battuta di un tifoso che ha fatto sorridere Buongiorno. Il centrale della Nazionale ha firmato anche qualche autografo su materiale rigorosamente granata.