Tmw - Napoli forte su Denkey al posto di Simeone: affare da 15mln, i dettagli

Il Napoli ha intenzione di rivoluzionare l'attacco. Perché se è vero che per Osimhen c'è forte il Paris Saint Germain e Simeone probabilmente sarà la scelta della Lazio per sostituire Ciro Immobile, dall'altra serviranno altri due attaccanti - fisici - per completare il reparto e cambiarlo completamente. C'è incertezza sul primo nome - il sogno è Romelu Lukaku, soprattutto per il rapporto con Antonio Conte, ma da capire i termini dell'operazione - mentre la riserva potrebbe essere un giovane da crescere e, magari, una possibile plusvalenza.

Così il nome caldo è quello di Kevin Denkey, 24 anni, togolese, del Cercle Brugge, paragonato in patria a Emmanuel Adebayor. Alto, forte fisicamente, in tre anni e mezzo ha segnato 51 gol. Ventotto solo nell'ultima stagione, quella dell'esplosione, di cui 27 in campionato. Insomma, un investimento che potrebbe anche essere corposo, intorno ai 15-20 milioni. Lo rivela Tmw.

Denkey in questa annata è stato perennemente nella classifica della Scarpa d'Oro che ha vinto Harry Kane. Un chiaro segnale di come sia oramai pronto al grande salto: una scommessa, certo, ma che potrebbe essere vinta, soprattutto se arrivasse senza la pressione di dovere dimostrare tutto e subito. Ovviamente Denkey è stato premiato come capocannoniere della Jupiler League, il campionato belga.