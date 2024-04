Tmw - Napoli-Kulusevski? Acquisto complicato: guadagna già 5mln all'anno

Come già visto con Hojbjerg in inverno, non difficile contrattare con Levy su un ipotetico prestito.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dejan Kulusevski come regalo per Antonio Conte? Un sogno difficile da realizzare, sia per il tecnico ex Juventus e Inter - che chiederebbe comunque uno stipendio da top di categoria - che per l'attaccante svedese, scrive Tmw. Perché se è vero che i soldi di Osimhen verranno reinvestiti con oculatezza, dall'altro la valutazione che ne fa il Tottenham è di circa 60 milioni di euro, sempre che Postecoglou decida di lasciarlo andare. Come già visto con Hojbjerg in inverno, non difficile contrattare con Levy su un ipotetico prestito. E Kulusevski, giocando praticamente tutte le partite, non è sul mercato in questo momento.

Così il primo meccanismo che si deve innescare è quello di volere ritornare eventualmente in Italia, a tutti i costi. Chiedendo quindi la cessione e impuntandosi, ben sapendo che però ci sono altri quattro anni di contratto. Oltre alla durata c'è un'altra problematica abbastanza evidente. Come per Conte, anche Kulusevski percepisce uno stipendio di importante: attualmente galleggia intorno ai 5 milioni - a salire - agli Spurs. Un eventuale trasferimento vorrebbe dire un aumento contrattuale e, Osimhen a parte, nei piani del Napoli non c'è la voglia di ingolfarsi sul monte ingaggi.