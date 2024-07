Tmw - Napoli su Brescianini, ma spunta il Villarreal: chieste informazioni al Frosinone

Il Villarreal si inserisce nella corsa a Marco Brescianini, centrocampista del Frosinone. Gli spagnoli hanno effettuato un sondaggio per capire la fattibilità dell'operazione, anche se le cifre continuano a essere non indifferenti. I ciociari chiedono circa 12 milioni di euro (più bonus) con il Milan che ha il 50% della futura rivendita. La concorrenza è molta, perché ci sono Atalanta, Fiorentina e Lazio sul giocatore, mentre non trovano conferma per ora le voci che vorrebbero anche il Napoli nella corsa.

Il centrocampista è a Fiuggi per il ritiro con il Frosinone, ma sa che probabilmente a breve ci sarà l'addio. Nelle scorse settimane era stata paventata una proposta della Fiorentina da 8 milioni, rifiutata. Lo scrive Tmw.