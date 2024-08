Tmw - Ngonge, oggi gli agenti incontrano la Lazio: si lavora per chiudere

Oggi pomeriggio ci sarà un incontro fra gli agenti di Cyril Ngonge e la Lazio per cercare di trovare un accordo per il trasferimento dell'attaccante alla corte di Lotito. Il Napoli è disponibile alla cessione in prestito oneroso - fissato a 1 milione di euro - anche perché Antonio Conte lo ha, di fatto, bocciato senza possibilità di appello. L'arrivo di David Neres al Diego Armando Maradona, poi, ne assottiglia ulteriormente le possibilità di avere un minutaggio di buon livello.

Ngonge è una richiesta da parte del tecnico, Marco Baroni, che lo ha allenato all'Hellas. La formula a cui si sta lavorando è quella del prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Ngonge è stato pagato circa 20 milioni di euro, mentre la valutazione che ne danno i biancocelesti è di circa 18 milioni, bonus inclusi. L'accordo fra i club non sembra in pericolo, mentre sullo sfondo c'è ancora il Bologna che negli ultimi giorni ha perso Cambiaghi per un infortunio al ginocchio, ma che per ora sembra più attardato. Lo scrive Tmw.