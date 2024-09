Tmw - Osimhen voleva Premier, PSG o Real Madrid: ecco perché nessuno l'ha preso

Alla fine Victor Osimhen va al Galatasaray. Sembra strano, visto che un anno fa lo volevano diversi top club. Era l'estate post-Scudetto e l'ex Lille era uno dei centravanti più appetiti in Europa, ma Aurelio De Laurentiis fissò un prezzo altissimo, a 200 milioni di euro. TuttoMercatoWeb.com oggi torna proprio su quanto accaduto un anno fa:

"Osimhen in Arabia non ci voleva andare. Era il centravanti dello Scudetto, sperava in un top club. Nella Premier League su tutte. Magari il Real Madrid, oppure il Paris Saint Germain. Poi però bisogna scontrarsi con l'attualità e questa non tiene conto del passato. Osimhen in un anno ha alzato il proprio contratto, cosa buona, ma poi si è tolto la possibilità di avere offerte superiori proprio in ragione di quell'accordo".