Tmw - Scalvini ko, l'Atalanta sfida il Napoli per Buongiorno

Un infortunio che mescola le carte dell'Italia, ma che allo stesso tempo stravolge i piani dell'Atalanta

TuttoNapoli.net

Un infortunio che mescola le carte dell'Italia, ma che allo stesso tempo stravolge i piani dell'Atalanta. Martedì Giorgio Scalvini è stato sottoposto a un intervento in artroscopia del ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore, un'operazione che tra riabilitazione e recupero traduce i tempi in circa sei mesi, motivo per il quale l'Atalanta dovrà intervenire sul mercato andando a prendere almeno due centrali di difesa.

Ritorno di fiamma

L'obiettivo degli orobici era quello di andare a rinforzare il reparto già senza l'infortunio del centrale cresciuto nel vivaio. Diversi i nomi sul taccuino tra cui quello di Alessandro Buongiorno, già corteggiato nella scorsa estate: il Torino chiede almeno 40 milioni di euro, una cifra parecchio elevata e che potrebbe comunque portare a un'asta. Sul centrale granata, infatti, ci sono anche Milan e Napoli. Lo scrive Tmw.